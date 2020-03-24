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Распространение коронавируса нового типа

Около 7 тысяч россиян находятся на Кубе перед закрытием въезда на остров

Посольство России в Гаване рекомендует им вернуться на родину до 29 марта

ГАВАНА, 24 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 7 тысяч граждан России находятся на Кубе перед закрытием границ острова на въезд во вторник. Посольство России в Гаване рекомендует им вернуться на родину до 29 марта, в чем готово оказать содействие.

"В данный момент на Кубе находятся около 7 тысяч российских граждан. Наша задача - до 29 марта содействовать их выезду, мы находимся в контакте с туристическими компаниями", - сообщил ТАСС советник-посланник посольства РФ Сергей Рещиков. Он отметил, что на данный момент об эвакуации речи не идет, выезд граждан осуществляется в штатном режиме.

Как говорится в заявлении на сайте диппредставительства, осуществление регулярных рейсов авиакомпании "Аэрофлот" на Кубу прекращается с 29 марта до 30 апреля. "В этой связи рекомендуем всем российским гражданам, временно находящимся на Кубе, предпринять усилия для того, чтобы срочно вернуться в Россию. По вопросам приобретения или перебронирования авиабилетов просьба обращаться в представительство ПАО "Аэрофлот" на Кубе", - отмечает посольство.

Власти Кубы в пятницу объявили о решении закрыть с 24 марта въезд в республику для иностранцев на 30 дней во избежание распространения коронавируса. По официальным данным, на территории республики зарегистрировано 40 случаев заражения и один летальный исход. Среди инфицированных - один гражданин России.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
КубаРаспространение коронавируса нового типа
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