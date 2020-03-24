Кабмин не поддержал законопроект об оказании педагогами первой помощи

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала проект закона, наделяющего педагогических работников правом на оказание ученикам первой помощи при наличии соответствующих навыков и подготовки. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, текст есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом также предлагается обязать образовательные организации реализовывать мероприятия по охране здоровья обучающихся, в том числе создавать условия оказания им первой помощи. Кроме того, инициативой предусматриваются особый порядок допуска несовершеннолетних к занятиям физической культурой и обязанность их родителей информировать образовательную организацию о состоянии здоровья детей.

"Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - указано в проекте отзыва.

Позиция правительства

Кабмин ссылается на положения закона "Об образовании в РФ", согласно которым образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. "Указанным федеральным законом предусмотрены мероприятия по охране здоровья обучающихся, включающие организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, прохождение обучающимися профилактических медицинских осмотров, в том числе в связи с занятиями физической культурой и спортом", - поясняют в правительстве.

Помимо этого, отмечается в проекте отзыва, законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" установлено, что медицинские организации, общественные объединения и иные организации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья. "Обоснование целесообразности выделения образовательных организаций из числа иных организаций не представлено", - считают в кабмине. Также отмечаются неясность формулировки "мероприятия по охране здоровья обучающихся" и неопределенность круга ответственных за это лиц.

"Таким образом, дополнительное правовое регулирование указанных вопросов представляется избыточным", - резюмирует профильная комиссия правительства.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2018 года. Он получил поддержку комитетов нижней палаты по охране здоровья и по вопросам семьи, женщин и детей. Авторами инициативы выступили группа депутатов нижней палаты, включая главу профильного комитета Дмитрия Морозова, а также сенатор Татьяна Кусайко.