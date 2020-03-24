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Трамп: США не рассматривают возможность введения новых ограничений на въезд в страну

Президент США также заявил, что не планируется вводить запрет на передвижение внутри страны

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Вашингтон не рассматривает возможность введения новых ограничений на въезд в США из-за коронавируса, а также не планирует вводить запрет на передвижение внутри страны. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"Нет, на самом деле нет. Нечто подобное может произойти, я полагаю. Но на самом деле нет, [не рассматриваем]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, изучается ли возможность введения новых запретов на въезд в страну, в частности в связи с увеличением количества случаев заражения в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, а также в некоторых частях Азии.

"Одно время думали, что у нас будут введены запреты [на передвижение] внутри Соединенных Штатов, но мы не стали так делать, этого не будет. Надеюсь, все само пройдет", - добавил Трамп.

Ранее представитель Министерства внутренней безопасности (МВБ) США высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов заявил, что американские власти на ежедневной основе изучают данные по числу заразившихся коронавирусом в мире, чтобы в случае ухудшения обстановки в какой-либо из стран ввести запрет на въезд из нее в Соединенные Штаты.

Запрет на въезд в США

Президент США Дональд Трамп 13 марта ограничил въезд в страну тех, кто побывал в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет также на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев, американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта Трамп объявил также, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение своей южной границы с Мексикой и северной границы с Канадой. По словам главы государства, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми".

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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