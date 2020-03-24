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Распространение коронавируса нового типа

В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Заболевшие вернулись из-за границы
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ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги
РоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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