СМИ: первый случай заражения коронавирусом заключенного выявили в Германии

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. В Германии коронавирус впервые был выявлен у заключенного одной из тюрем. Об этом сообщила во вторник медиагруппа Funke со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, инфицированный отбывает срок в пенитенциарном учреждении в Гамбурге. Сейчас он изолирован от остальных заключенных, власти проверяют, с кем он общался в последние дни.

Для того, чтобы не допустить распространение коронавируса в тюрьмах, в Германии была приостановлена реализация решений о заменах денежных штрафов лишением свободы. Кроме того, все федеральные земли в понедельник прекратили транспортировку заключенных из одного региона в другой. 11 из 16 земель запретили родственникам и близким посещать заключенных, а пять сильно ограничили такие посещения.

В Союзе служащих по контролю над исполнением наказаний (BSBD) предупредили, что в случае обострения ситуации с коронавирусом в местах лишения свободы в Германии может возникнуть проблема нехватки защитных масок и костюмов, а также средств дезинфекции. "Оснащение, в котором нуждается медицинский персонал для обращения с инфицированными, не везде есть", - сообщил "Функе" председатель BSBD Рене Мюллер. Он призвал федеральные власти не оставлять в одиночку регионы решать такие проблемы. По его словам, персонал тюрем уже работает на пределе своих возможностей, а в случае распространения там инфекции под угрозой окажется безопасность и в целом деятельность пенитенциарных учреждений.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 150 стран. В Германии число случаев заражения составило почти 29 тыс., умерли 119 немцев.