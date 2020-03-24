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Распространение коронавируса нового типа

За сутки коронавирусом в Китае заразились 78 человек

456 человек выздоровели

ТАСС, 24 марта. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на семь человек, количество заразившихся увеличилось на 78, выздоровели 456 человек. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, число инфицированных с момента вспышки заболевания в стране превысило 81 тыс. человек, из них выздоровели более 73 тыс., умерли 3277 человек.

В понедельник госкомитет сообщал о 39 новых случаях заражения, 459 выздоровевших и девяти жертвах нового коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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