В аэропорту Владивостока начали проверять температуру у пассажиров из Москвы

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Владивостока ввел дополнительные меры защиты от распространения коронавируса нового типа, сообщает во вторник пресс-служба воздушной гавани.

Во вторник власти Приморья сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в целях недопущения инфицирования среди пассажиров, в аэропорту Владивосток были введены дополнительные меры. Так, с сегодняшнего дня пассажиры, прилетающие рейсами из Москвы во Владивосток, будут проходить термометрию и анкетирование о состоянии здоровья. Также пассажиры бизнес-джетов, обслуживающиеся на вылет, будут в обязательном порядке проходить термометрию при входе в VIP-зал", - говорится в сообщении аэропорта.

Ранее здесь регулярно проводился мониторинг состояния здоровья пассажиров, прибывших рейсами международных линий до закрытия авиасообщения с другими странами. Для временной изоляции выявленных инфицированных людей, в аэровокзальном комплексе оборудовали специализированное помещение. Каждые два часа в аэровокзальном комплексе проводятся мероприятия по санитарной уборке площадей аэровокзального комплекса с применением дезинфицирующих средств. Усилен контроль за санитарным состоянием точек общественного питания, для сотрудников и арендаторов коммерческих площадей, на предприятии ввели обязательный масочный режим.