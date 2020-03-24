В Японии сократят церемонии представления нового наследника престола

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приняло во вторник решение провести 19 апреля в сокращенном варианте церемонии по случаю представления стране и миру нового наследного принца Акисино - младшего брата нового императора страны Нарухито. Их масштабы будут серьезно уменьшены, исходя из опасности заражений новым коронавирусом, говорится в постановлении кабинета министров.

Утром 19 апреля главная церемония по случаю вступления 54-летнего Акисино в права наследного принца состоится в наиболее торжественном Сосновом зале императорского дворца в центре Токио. Она займет всего 15 минут. Вместо ранее запланированных 350 человек на нее предполагается пригласить лишь около 50 почетных гостей.

Затем во второй половине дня в течение получаса пройдет церемония официального представления нового наследного принца императору Нарухито и императрице Масако. В решении правительства особо отмечается, что Сосновый зал между двумя церемониями будет тщательно проветриваться.

Бывший наследный принц, а ныне новый император Нарухито вступил на престол 1 мая 2019 года после того, как свои полномочия добровольно сложил его отец, теперь уже бывший император Акихито. Акисино стал теперь первым в очереди к трону. Вторым в ней числится его сын - 13-летний принц Хисахито.

В Японии к настоящему времени заражение новым коронавирусом выявлено у более 1,8 тыс. человек. В это число включены 712 пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц находился на карантине в порту Иокогама к югу от Токио. В результате заражений умерли 52 человека, включая 14 с круизного лайнера.