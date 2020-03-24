Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не дезинформировать о борьбе с пандемией в РФ

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Российский посол в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW) не распространять дезинформацию о борьбе властей РФ с распространением коронавируса. Соответствующее заявление содержится в распространенном в понедельник вечером письме дипломата в адрес исполнительного директора HRW Кеннета Рота.

Ранее Рот на своей странице в Twitter выступил с утверждением, что в РФ делается недостаточно для борьбы с пандемией, и высказал предположения о нехватке в больницах необходимого оборудования в случае кризиса.

"Призываем главу Human Rights Watch не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые Human Rights Watch традиционно избегает критиковать", - отметил посол.

Антонов обратил внимание политиков и общественных деятелей в США на то, что "сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию)". "Нужна взаимная поддержка, - добавил он. - Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное - спасение человеческих жизней".

Посол отметил, что на фоне распространяющейся в США эпидемии "особую актуальность приобретает тема россиян, которые находятся в американских тюрьмах". "Мы безуспешно пытались привлечь внимание правозащитных организаций к их бедственному положению еще до пандемии. Теперь ситуация обостряется, - заявил дипломат. - Рассчитываем, что в экстремальных условиях Human Rights Watch проявит больше гуманности и откликнется на наш призыв о помощи россиянам".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.