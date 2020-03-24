Австралийские штаты закрывают свои внутренние границы из-за распространения коронавируса

СИДНЕЙ, 24 марта. /ТАСС/. Четыре региона Австралии закрывают свои административные границы, чтобы остановить широкое распространение вируса. С заявлениями об этом во вторник выступили главы штатов Тасмания, Южная Австралия, Квинсленд и Западная Австралия.

"Начиная с сегодняшнего дня, если вы собрались в Тасманию, не приезжайте. Не садитесь на паром, или мы будем вынуждены просить вас вернуться", - заявил премьер-министр штата Тасмания Питер Гутвейн, анонсируя "максимально жесткие меры по блокировке границ штата". Он отметил, что со вторника 24 марта въехать в Тасманию смогут только врачи, сотрудники экстренных служб и полиции. Постоянно проживающие на острове граждане могут вернуться домой, но после пересечения границ обязаны отправиться на двухнедельный карантин.

С аналогичным заявлением выступила и премьер-министр штата Квинсленд Анастасия Палащук. "Мы не хотим, чтобы люди из Нового Южного Уэльса и Виктории приезжали сюда, в Квинсленд. Люди должны оставаться в своем собственном штате, в своих городах и, насколько это возможно, в своих домах", - отметила глава региона, также призвав жителей региона отказаться от всех поездок внутри штата и по возможности оставаться дома. Сообщается, что после полуночи граница штата будет закрыта для всех видов транспорта.

Ранее о решении закрыть границы сообщали штаты Южная Австралия и Западная Австралия, а также регион Северная территория. Свободный въезд в штаты будет прекращен во вторник в 16:00 и 13:30 по местному времени соответственно (08:00 и 08:30 мск). Жители регионов смогут вернуться домой через 12 специально организованных пунктов проезда, однако им придется отправиться в двухнедельный карантин. Северная территория закрыла свои границы 19 марта, для того чтобы избежать распространения коронавируса в отдаленных поселениях аборигенов. Жители региона могут вернуться домой при условии обязательной самоизоляции на 14 дней.

На территории Австралии выявлено 1895 случаев заражения новым коронавирусом, восемь человек умерли. За последние сутки было зарегистрировано порядка 300 новых пациентов с заболеванием, вызванным вирусом. О первых случаях инфицирования власти сообщили 25 января, подтвердив диагноз трех пациентов в Мельбурне и Сиднее. В стране закрыты все предприятия общественного питания, развлекательные центры, ночные клубы, кинотеатры и спортивные залы, а граждан призвали как можно реже выходить из дома.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.