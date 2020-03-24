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Эпидемический порог по гриппу превышен в 24 регионах России

Этот показатель также выше нормы в 12 центральных городах субъектов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Превышение недельных эпидемических порогов по заболеваемости гриппом зафиксировано в 24 регионах России. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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"На 12 неделе 2020 года (16-22 марта) на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 24 субъектах, а также в 12 центральных городах субъектов РФ (без превышения эпидемического порога по субъекту)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за отчетную неделю обследовали более 112 тыс. человек. Отмечается, что доля вирусов гриппа в структуре положительных находок по сравнению с прошлой неделей снизилась и составила 60,6%.

"В структуре циркулирующих вирусов гриппа наибольший удельный вес составляют доли вирусов гриппа типа В и вирусов гриппа субтипа А(H1N1)09. В структуре респираторных вирусов не гриппозной этиологии наиболее активны РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы", - добавили в службе.

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