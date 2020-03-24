Опрос: почти треть россиян ищут работу в соцсетях и мессенджерах

Москва, 24 марта. /ТАСС/. Почти треть россиян пользовались социальными сетями и мессенджерами для поиска работы, почти половина из них использовали для этих целей "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти треть соискателей искала работу в социальных сетях и мессенджерах (29%), а чат-ботами эту задачу решали 16%. Среди социальных сетей наиболее популярной названа "ВКонтакте" (49%), а среди мессенджеров WhatsApp и Telegram оказались одинаково популярны - 22% и 21%, соответственно", - говорится в сообщении.

Чаще всего работу в социальных сетях ищут представители сфер "Искусство, развлечения и масс-медиа", "Туризм, гостиницы, рестораны", а также "Маркетинг, реклама, PR".

Поиск работы с помощью соцсетей в регионах более популярен, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. В мегаполисах этим инструментом пользовались порядка 26% опрошенных, в то время как в Курганской области - 41% соискателей.

Что касается использования чат-ботов для поиска работы, то они пока не получили массового распространения - только 7% соискателей использовали их для поиска работы более одного раза.

В пресс-службе hh.ru рассказали, что опрос проводился с 5 по 10 марта 2020 среди более чем 20 тысяч российских соискателей.