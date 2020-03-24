{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: почти треть россиян ищут работу в соцсетях и мессенджерах

Поиск работы с помощью соцсетей в регионах более популярен, чем в Москве и в Санкт-Петербурге

Москва, 24 марта. /ТАСС/. Почти треть россиян пользовались социальными сетями и мессенджерами для поиска работы, почти половина из них использовали для этих целей "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти треть соискателей искала работу в социальных сетях и мессенджерах (29%), а чат-ботами эту задачу решали 16%. Среди социальных сетей наиболее популярной названа "ВКонтакте" (49%), а среди мессенджеров WhatsApp и Telegram оказались одинаково популярны - 22% и 21%, соответственно", - говорится в сообщении.

Чаще всего работу в социальных сетях ищут представители сфер "Искусство, развлечения и масс-медиа", "Туризм, гостиницы, рестораны", а также "Маркетинг, реклама, PR".

Поиск работы с помощью соцсетей в регионах более популярен, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. В мегаполисах этим инструментом пользовались порядка 26% опрошенных, в то время как в Курганской области - 41% соискателей.

Что касается использования чат-ботов для поиска работы, то они пока не получили массового распространения - только 7% соискателей использовали их для поиска работы более одного раза.

В пресс-службе hh.ru рассказали, что опрос проводился с 5 по 10 марта 2020 среди более чем 20 тысяч российских соискателей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Башкирии подтвердили первые три случая заражения коронавирусом
Все заразившиеся уже изолированы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС