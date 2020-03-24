В больницах Хайнаня на лечении не осталось инфицированных коронавирусом пациентов

ХАЙКОУ /Китай/, 24 марта. /ТАСС/. Последний инфицированный новым коронавирусом пациент в южной китайской провинции Хайнань выписан из больницы после прохождения курса лечения. Таким образом, как сообщает во вторник газета "Хайнань жибао", в медицинских учреждениях провинции не осталось ни одного заболевшего с коронавирусом нового типа.

40-летняя женщина, приехавшая на Хайнань из города Цзинчжоу в центральной провинции Хубэй, была выписана из Хайнаньской народной больницы во вторник утром. Новый коронавирус у нее был выявлен в конце февраля.

В провинции Хайнань за все время эпидемии было официально подтверждено 168 случаев инфицирования, шесть из них закончились летальным исходом. Самое большое число заразившихся зарегистрировано в городе Санья, где коронавирус был выявлен у 54 человек. В тройку по числу заболевших входят также города Хайкоу (39 случаев) и Даньчжоу (15 случаев). Согласно официальным данным, под наблюдением врачей до получения результатов анализов на новый коронавирус находится в настоящее время еще 142 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее она распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.