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Распространение коронавируса нового типа
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В Красноярске выздоровели трое заразившихся коронавирусом

Всего инфекцию обнаружили у шести жителей региона

КРАСНОЯРСК, 24 марта. /ТАСС/. Трое заразившихся коронавирусом выздоровели в Красноярском крае, сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор региона Александр Усс.

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"Работа красноярских докторов уже принесла первые результаты. Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса. Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение", - написал Усс.

Всего, по данным на утро вторника, коронавирус выявили у шести жителей региона. Они посещали Австрию, Испанию и Германию. Все они находились в Больнице скорой медицинской помощи в Красноярске. Под медицинским наблюдением в территориальных поликлиниках в крае находится 4622 тыс. человек.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайРаспространение коронавируса нового типа
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