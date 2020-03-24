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Распространение коронавируса нового типа

Япония закроет границу для жителей 18 европейских стран и Ирана

Ограничение вступит в силу для жителей Андорры, Австрии, Бельгии, Ватикана, Дании, Германии, Италии, Испании, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Словении, Франции, Швейцарии и Эстонии

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги объявил о предстоящем закрытии границы страны для жителей 18 расположенных в Европе государств, а также Ирана из-за угрозы нового коронавируса. Об этом во вторник сообщает агентство Kyodo.

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Как уточняет агентство, ограничение вступит в силу для европейцев - жителей Андорры, Австрии, Бельгии, Ватикана, Дании, Германии, Италии, Испании, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Словении, Франции, Швейцарии и Эстонии.

Отмечается, что власти Японии не позволят пересечь границу страны побывавшим в указанных государствах в течение последних 14 дней.

По данным источника агентства Kyodo в японском правительстве, в ближайшее время эти меры будут окончательно рассмотрены рабочей группой, возглавляемой премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее Токио вводил подобные ограничения для приезжающих из некоторых районов Китая, Южной Кореи, Италии, Испании, Швейцарии, а также для жителей Исландии и Сан-Марино.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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