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Китай снимет карантин с провинции Хубэй 25 марта

В Ухане отменят ограничения 8 апреля
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© AP Photo/Arek Rataj

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. Власти Китая отменят ограничения на перемещения на въезд и выезд из провинции Хубэй 25 марта. Как говорится в опубликованном во вторник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения региона, в административном центре провинции Ухане ограничения будут сняты 8 апреля.

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Согласно документу, это решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. "С 00:00 часов 25 марта (19:00 мск вторника - прим. ТАСС), за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд. Покидающие Хубэй люди смогут двигаться на основе кода здоровья ("цзяньканьма", программа по оценке риска подверженности человека инфицированию на основе его перемещений - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

"С 00:00 часов 8 апреля (19:00 мск 7 апреля) в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам, и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города", - сказано в заявлении.

Карантин в Ухане и провинции Хубэй действовал с 23 января.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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