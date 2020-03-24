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Распространение коронавируса нового типа

"Аэрофлот" эвакуировал из Узбекистана в Москву еще 322 россиянина

Ранее авиакомпания уже эвакуировала 2 тыс. граждан России

ТАШКЕНТ, 24 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в ночь на вторник эвакуировала из Ташкента в Москву еще 322 россиянина после того, как Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба посольства России в Ташкенте.

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"24 марта из Узбекистана рейсом "Аэрофлота" в аэропорт Шереметьево в Москве доставлено 322 россиянина", - говорится в сообщении.

Ранее "Аэрофлот" осуществил уже пять чартерных рейсов из Ташкента в Москву, которыми в общей сложности эвакуировал 2 тыс. граждан России.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. В тот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили массовые мероприятия и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. К сегодняшнему дню число заразившихся достигло 46.

Теги
УзбекистанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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