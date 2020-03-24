В нескольких регионах России уменьшилось число желающих стать донорами крови

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сокращение числа доноров наблюдается в некоторых российских регионах, но дефицита крови и ее компонентов нет. Как сообщили опрошенные ТАСС представители региональных властей и центров переливания крови, активность доноров снизилась из-за отмены массовых выездных акций и ложных страхов заражения, которые есть у части населения.

"В последнее время примерно на 10-15% снизилось количество желающих стать донорами, к тому же мы сами из-за опасности распространения коронавируса вводим профилактические ограничения - отменяем донорские акции. Но у нас есть база доноров, и при нехватке той или иной группы крови мы прозваниваем доноров", - сказала главный врач региональной станции переливания крови в Тульской области Ольга Кудряшева.

В Татарстане чтобы исправить ситуацию медики ежедневно обзванивают кадровых и резервных доноров, чтобы лично пригласить их на донации и ответить на все возникающие вопросы, делают смс-рассылки. "Количество доноров уменьшается и связано это, прежде всего, с ограничительными мерами по проведению массовых донорских акций, выездных дней донора на предприятиях, в вузах, так как, в основном, сотрудники компаний и студенты работают и учатся сейчас дистанционно. Сейчас потребность учреждений здравоохранения республики выполняется на 100%, но, чтобы ситуация оставалась контролируемой, банк крови необходимо пополнять постоянно", - сообщили в республиканском центре крови министерства здравоохранения региона.

В Пермском крае некоторые жители отложили визит на станцию переливания крови из-за боязни коронавируса, а многие предполагали, что станция сейчас не принимает доноров. "Мы обратились к пермякам с просьбой сдать кровь, рассказали о том, что мы делаем для обеспечения безопасности. Очень опасны оказались ложные страхи, которые нам успешно удалось развеять", - пояснили в пресс-службе краевой станции переливания крови.

После перехода вузов и предприятий на удаленный режим работы меньше стало доноров в Самарской области. В областной клинической станции переливания крови подчеркивают, что сдавать кровь в действующей эпидемиологической ситуации неопасно. "Донорство никак не снижает иммунитет, наоборот - стимулирует. Все системы на станции закрытые, все сотрудники работают в медицинских масках и перчатках, также на станции проводится дополнительная дезинфекция всех помещений и поверхностей, доноры разделяются на небольшие группы, никакой опасности нет", - уточнили в областной станции переливания крови.

Уменьшение потока доноров зафиксировано в Мурманской области, там отменяются выездные заготовки крови, а стационарам рекомендуют временно отказаться от некоторых плановых операций. В Алтайском крае также видят риски сокращения числа доноров. "У нас более-менее спокойно, потому что в крае не зарегистрировано случаев инфицирования коронавирусом, но в случае, если появятся такие эпизоды, будут подключены более жесткие карантинные меры, и вероятность того, что доноры не придут, большая", - сообщила главный врач Алтайского краевого центра крови, главный внештатный специалист трансфузиолог министерства здравоохранения региона Татьяна Индюшкина.

Запись и дополнительная дезинфекция

Штатная сейчас ситуация с активностью доноров на станциях переливания крови в Ярославской, Ивановской, Тамбовской, Владимирской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Ростовской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре), Приморском крае, Ставрополье. В Крыму наблюдается даже небольшое увеличение числа доноров. При этом медики из-за ситуации с коронавирусом ввели дополнительные меры - проводят дезинфекцию помещений, обеззараживание воздуха, введен масочный режим.

В Оренбурге врачи отказались от массовых выездов с участием более 20 человек и перешли "на индивидуальный подход к каждому донору", их приглашают на донацию в зависимости от потребности в крови той или иной группы. "При визите врач обязательно интересуется, как соблюдался санитарно-эпидемиологический режим, состоянием донора, проверяет его отсутствие в списках прибывших из-за границы", - сказала заместитель главврача Оренбургской областной клинической станции переливания крови Ирина Захарова.

В Ивановскую областную станцию переливания крови доноры теперь приходят по записи, чтобы не было скопления людей. "В день сдавать кровь приходит 60-70 человек, из них 45 - по записи, остальные - это первичные доноры и те, кто сдает кровь для родственников, которым предстоит операция", - сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Донор с 17-летним стажем красноярец Владислав Власов, на днях в очередной раз сдавший кровь, заявил, что медики обеспечивают полную безопасность. "Проводится полный контроль, начиная от измерения температуры бесконтактным инфракрасным градусником при первичном осмотре и заканчивая предварительным анализом крови. Весь персонал в масках, дважды до донации обрабатываются антисептиком руки. Все происходит абсолютно нормально", - сказал он.