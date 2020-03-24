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Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил холдинг "Газпром-медиа"

Эту должность он будет занимать в течение трех лет
Генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Александр Жаров, накануне освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора, назначен генеральным директором холдинга "Газпром-медиа". Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

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Биография Александра Жарова

"Совет директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг" назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года", - сказано в сообщении.

Председатель правления ПАО "Газпром", председатель совета директоров холдинга Алексей Миллер, комментируя назначение, подчеркнул, что сейчас стоит задача укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. "Масштабная цифровая трансформация и использование потенциала "большого Газпрома" должны стать важнейшими факторами успеха. Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи", - цитирует пресс-служба Миллера.

Со своей стороны Жаров поблагодарил акционеров за оказанное доверие. "Готов применить все свои знания и опыт во благо компании. Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму, - подчеркнул он. - Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами".

С 2015 года "Газпром-медиа" возглавлял Дмитрий Чернышенко. В январе он был назначен на должность вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.

В активе холдинга "Газпром-медиа" девять федеральных телеканалов: НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Супер"; 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний, среди которых: "Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media, Premier Studios; компания по производству и дистрибуции тематических телеканалов "Ред Медиа"; 29 тематический каналов, в том числе спортивной и разножанровой направленности; спутниковый оператор НТВ-ПЛЮС; 10 радиостанций: "Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru; издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс", другие. В компании работают 7,8 тыс. сотрудников.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссия
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