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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин поручил разработать меры по ужесточению ответственности за нарушение карантина

Минюст, МВД и Минэкономразвития должны подготовить предложения до 25 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил во вторник до 25 марта представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Как сообщает пресс-служба кабмина, такое поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

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"Минюсту, МВД, Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в правительство предложения (при необходимости с проектами нормативных правовых актов), направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Срок - 25 марта 2020 года", - говорится в перечне поручений. 

Накануне пресс-служба Минюста сообщила, что ведомство направило в правительство проект поправок в КоАП для обеспечения неукоснительного соблюдения правил карантина. В министерстве не уточнили размер предлагаемых санкций к нарушителям, но подчеркнули, что законопроект направлен "на повышение эффективности превентивной функции законодательства об административных правонарушениях" для обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в период карантина.

23 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ попросила премьер-министра Мишустина ускорить выполнение поручения по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. Глава кабмина поддержал просьбу главного санитарного врача РФ и обещал сделать это обязательно.

Глава Роспотребнадзора напомнила о необходимости помещения под карантин прибывающих в РФ граждан. По ее словам, 69 тыс. 632 человека после возвращения из-за рубежа были подвергнуты сантирно-карантинному контролю. Число помещенных под медицинское наблюдение и карантин (это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан, отметила Попова) меньше на 8%.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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