FT: британские суды присяжных отложили рассмотрение новых дел из-за коронавируса

ТАСС, 24 марта. Суды присяжных Англии и Уэльса отложили рассмотрение новых дел в связи с распространением коронавируса. Подобное решение было принято ранее также судами присяжных Шотландии и Северной Ирландии, имеющих отдельную правовую юрисдикцию. Об этом сообщает газета Financial Times .

На минувшей неделе в Англии и Уэльсе допускалось рассмотрение тех новых дел, судопроизводство по которым могло занять не более трех дней. Объявление об ужесточении порядка работы английских и уэльских судов последовало после того, как на процессе по делу об убийстве полицейского Эндрю Харпера в лондонском Центральном уголовном суде (Олд-Бейли), жюри с 12 человек сократилось до девяти в связи с самоизоляцией его членов по поводу коронавируса. Это дело перенесено на июнь.

По словам главного судьи Англии и Уэльса лорда Иэна Бернетта, работа судов присяжных приостановлена на короткое время для принятия необходимых мер с целью предотвращения распространения коронавируса. Суды присяжных продолжат работу по уже рассматриваемым делам только там, где уже обеспечена безопасная работа, уточнил он. Бернетт указал на необходимость проведения как можно большего числа слушаний дистанционно.

На работу в форме видеоконференций переходит во вторник Верховный суд Великобритании. Согласно его заявлению, суд только таким образом будет "заслушивать все дела и выносить вердикты". Здание Верховного суда будет временно закрыто, но общественность и СМИ по-прежнему смогут следить за ходом разбирательств (в онлайн-режиме).