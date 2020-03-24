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Распространение коронавируса нового типа

Власти Приморья компенсируют краевым театрам 70% затрат на отмененные спектакли

На эти льготы в регионе могут рассчитывать три краевых театра и одна филармония

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Власти Приморского края приняли решение о компенсации 70% затрат краевых театров на спектакли, которые пришлось отменить из-за ситуации с новым типом коронавиурса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона во вторник по итогам встречи губернатора Олега Кожемяко с лидерами отраслевых профсоюзов края.

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По словам Кожемяко, в регионе уже разработали меры, которые позволят поддержать малый бизнес и госучреждения в связи с тяжелой экономической ситуацией. "Мы идем навстречу таким предприятиям. Это и налоговые послабления, возможность сотрудникам устроиться на общественные работы. К примеру, нашим театрам мы будем компенсировать до 70% затрат на отмененные спектакли", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В Приморье действуют три краевых театра и одна филармония, которые могут рассчитывать на эти льготы.

Ранее министр культуры Приморского края подписал приказ, налагающий существенные ограничения на работу подведомственных учреждений культуры. Так, галереям и музеям предписано ограничить максимальное количество посетителей - одновременно не более трех человек на 10 кв. м площади. Театрам и филармониям предписано ввести масочный режим для посетителей, число зрителей не должно превышать 50.

Во вторник власти сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения новой коронавиурсной инфекцией в Приморье. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки, они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Состояние у обоих удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Теги
РоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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