Власти Приморья компенсируют краевым театрам 70% затрат на отмененные спектакли

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Власти Приморского края приняли решение о компенсации 70% затрат краевых театров на спектакли, которые пришлось отменить из-за ситуации с новым типом коронавиурса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона во вторник по итогам встречи губернатора Олега Кожемяко с лидерами отраслевых профсоюзов края.

По словам Кожемяко, в регионе уже разработали меры, которые позволят поддержать малый бизнес и госучреждения в связи с тяжелой экономической ситуацией. "Мы идем навстречу таким предприятиям. Это и налоговые послабления, возможность сотрудникам устроиться на общественные работы. К примеру, нашим театрам мы будем компенсировать до 70% затрат на отмененные спектакли", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В Приморье действуют три краевых театра и одна филармония, которые могут рассчитывать на эти льготы.

Ранее министр культуры Приморского края подписал приказ, налагающий существенные ограничения на работу подведомственных учреждений культуры. Так, галереям и музеям предписано ограничить максимальное количество посетителей - одновременно не более трех человек на 10 кв. м площади. Театрам и филармониям предписано ввести масочный режим для посетителей, число зрителей не должно превышать 50.

Во вторник власти сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения новой коронавиурсной инфекцией в Приморье. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки, они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Состояние у обоих удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.