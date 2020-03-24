Мишустин поручил создать дополнительные лаборатории по тестам на коронавирус

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился развернуть дополнительные мощности по проведению тестов на коронавирус, а также информировать россиян о мерах профилактике и симптомах этого заболевания.

Как говорится в перечне поручений председателя правительства, опубликованном на сайте кабинета министров во вторник, Роспотребнадзору, правительству Москвы и органами исполнительной власти регионов необходимо "разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза". Им также предписывается "принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение незамедлительного информирования населения о результатах проведенных на базе федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" исследований на наличие новой коронавирусной инфекции". Мишустин ожидает доклад по этим вопросам 24 марта.

Премьер-министр также поручил Минздраву и Роспотребнадзору "утвердить инструкции и методические указания по работе с населением (в том числе в зависимости от возрастных категорий и сопутствующих заболеваний) в части информирования о симптомах, профилактике, конкретных мерах и действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в социальных учреждениях и на предприятиях (в зависимости от категорий рабочего персонала и производственных особенностей) в различных ситуациях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции". На выполнение данного требования отведен срок до 25 марта 2020 года.