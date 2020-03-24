{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Мишустин поручил создать дополнительные лаборатории по тестам на коронавирус

Премьер-министр также поручил Минздраву и Роспотребнадзору "утвердить инструкции по работе с населением в части информирования о симптомах, профилактике" инфекции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился развернуть дополнительные мощности по проведению тестов на коронавирус, а также информировать россиян о мерах профилактике и симптомах этого заболевания.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как говорится в перечне поручений председателя правительства, опубликованном на сайте кабинета министров во вторник, Роспотребнадзору, правительству Москвы и органами исполнительной власти регионов необходимо "разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза". Им также предписывается "принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение незамедлительного информирования населения о результатах проведенных на базе федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" исследований на наличие новой коронавирусной инфекции". Мишустин ожидает доклад по этим вопросам 24 марта.

Премьер-министр также поручил Минздраву и Роспотребнадзору "утвердить инструкции и методические указания по работе с населением (в том числе в зависимости от возрастных категорий и сопутствующих заболеваний) в части информирования о симптомах, профилактике, конкретных мерах и действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в социальных учреждениях и на предприятиях (в зависимости от категорий рабочего персонала и производственных особенностей) в различных ситуациях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции". На выполнение данного требования отведен срок до 25 марта 2020 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Роспотребнадзор: под наблюдением из-за коронавируса в РФ находятся 93,6 тыс. человек
По данным ведомства, провели более 185 тыс. тестов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС