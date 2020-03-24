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Распространение коронавируса нового типа

Полиция Украины вводит массовый контроль за соблюдением карантина из-за коронавируса

В стране выявлены 83 случая коронавирусной инфекции

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Полиция Украины начинает массовый выборочный контроль условий соблюдения карантина в стране. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса", - написал он во вторник в Facebook.

При этом Геращенко не исключил, что этих мер будет недостаточно, в связи с чем "по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей".

По его словам, во вторник полиция начала получать в автоматизированном порядке информацию от пограничников о десятках тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции.

На Украине в связи с пандемией коронавируса введен карантин с 17 марта по 3 апреля. В Киеве и Киевской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.

На утро 24 марта в стране выявлены 83 случая коронавирусной инфекции. Из них три смертельных. Больше всего заболевших - 29 - в Киеве.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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