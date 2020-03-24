Роспотребнадзор: под наблюдением из-за коронавируса в РФ находятся 93,6 тыс. человек

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Более 93 тыс. человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавирусной инфекции, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 149754 человека, по состоянию на 23 марта под контролем остаются 93 677 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на понедельник, в стране было проведено 185 918 тестов на коронавирус.

Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России обеспечены диагностическими тест-системами.