Регионы начали поощрять врачей, борющихся с распространением коронавируса

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Регионы России начинают поощрять медиков, активно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией нового типа, а также готовятся распределять средства, выделенные на эти цели из федерального бюджета, рассказали ТАСС власти субъектов.

Медики, задействованные в борьбе с инфекцией, работают сверхурочно и часто не покидают больниц, чтобы не допускать возможного распространения болезни, в помощь им привлекают волонтеров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на минувшей неделе подписал распоряжение о выделении 11,8 млрд рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, зараженными новым коронавирусом. Согласно документу, 10,2 млрд рублей будет перечислено Минздраву России, который займется распределением средств между субъектами. Еще 1,6 млрд рублей получит Роспотребнадзор.

Выплаты с опорой на регионы

Власти многих российских регионов уже заявили о планах по поощрению медиков. В Астраханской области, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Федор Орлов, в первую очередь премировать будут тех, кто контактирует с людьми, вернувшимися из неблагополучных районов, сотрудников скорой помощи, участковых врачей. "Сумма определена по всей России, [количество получателей] зависит от количества заболевших и общей нагрузки", - уточнил Орлов.

В Самарской области уже по итогам марта им будут начислены надбавки в размере не менее 30% от зарплаты, сообщил глава региона Дмитрий Азаров, отметив, что для среднего и младшего медицинского персонала эта надбавка будет выше. Средства на дополнительное поощрение медиков, которые работают "в особых условиях" выделят и в Астраханской области. Об этом сообщил в своем официально аккаунте в Instagram глава региона Игорь Бабушкин.

В Ульяновской области меры поддержки коснутся не только врачей, но и сотрудников Роспотребнадзора, а также волонтеров. Губернатор Сергей Морозов отметил, что для поощрения активных участников работы по профилактике распространения инфекции будет создан специальный фонд.

В Липецкой области при выписке из больницы первых в Центрально-Черноземном регионе заболевших COVID-19 уже отметили троих медиков. Специалисты получили благодарственные грамоты от губернатора Игоря Артамонова, а больница, в которой они работают, получила от губернатора сертификат на 1 млн рублей.

В Севастополе власти призвали и граждан поддержать медиков, хотя бы добрым словом. "У нас сейчас в полувоенном режиме находятся врачи первичной медицины, медперсонал. Они выходят к каждому человеку, который находится под медицинским наблюдением. Я очень прошу - вплоть до угощения шоколадками. Надо их поддерживать морально, люди делают очень большое дело", - призвал севастопольцев замгубернатора Александр Кулагин.

В особом режиме

Сами медики, особенно в регионах, где уже обнаружены заболевшие, фиксируют серьезный рост нагрузки и называют справедливым решение о дополнительных выплатах. В Сургутской окружной клинической больнице, где сейчас на лечении находятся два человека с COVID-19, врачи перешли на ненормированный график работы. В учреждении также в помощь медикам задействованы ординаторы.

"Нагрузка на медиков сейчас увеличилась. Все работаем в режиме ЧС - в семидневном режиме, с согласия работников их отпуска перенесены. С пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, медики работают в специальных костюмах, с соблюдением всех правил предосторожности", - сообщил ТАСС заместитель главного врача Кирилл Костюченко, добавив, что у всех врачей в больнице ежедневно измеряют температуру.

В Кемеровской областной клинической инфекционной больнице, где содержатся заболевшие, персонал пребывает круглосуточно и не покидает рабочих мест, чтобы не допускать распространения инфекции. "Эти сотрудники не могут по рекомендациям, которыми мы руководствуемся, выходить за территорию учреждения, они там работают вахтовым методом. Психологически и физически это непросто. Все, что необходимо для персонала, мы организовали в плане удобства их пребывания там, всех бытовых нюансов жизни сотрудников, мы проработали все вопросы безопасности персонала очень детально", - сказала ТАСС главный врач больницы Светлана Кудашева.

В Новосибирске, где заболевших уже четверо, врачи Городской инфекционной клинической больницы №1 работают в обычном графике, но меры безопасности для врачей в учреждении усилены. "Все работают согласно требованиям и постановлению санитарного врача и требованиям СанПиН с работой с данной категорией пациентов, то есть, это средства индивидуальной защиты, которые меняются. Второе, это, безусловно, соблюдается санитарно-эпидемиологический режим, он более строгий", - рассказал ТАСС главный инфекционист региона и заведующая больницей Лариса Позднякова.

Помощь волонтеров

Помогать медикам, столкнувшимся с увеличением нагрузки, во многих регионах вызвались учащиеся медицинских вузов и колледжей. В Калмыкии добровольными помощниками врачей стали более ста студентов старших курсов медицинского колледжа имени Т. Хахлыновой, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Молодых людей привлекут к работе в обсерваторе, где будут содержаться люди, контактировавшие с зараженными. Им предоставят все необходимые средства защиты, созданы условия для работы, отдыха. Ребята будут работать под руководством врачей-инфекционистов", - сказали в пресс-службе.

В ряде регионов студентов-волонтеров задействуют в организации информационной работы и помощи пожилым людям. В Удмуртии, например, решается вопрос о привлечении волонтеров, которые могут консультировать жителей республики, если созданная специально для этого горячая линия не справится в дальнейшем с большим количеством вопросов.

В Севастополе в мероприятия по профилактике распространения коронавируса включились священнослужители Русской православной церкви и неравнодушные прихожане. На проповедях священники рассказывают, какие простые действия помогут не заразиться, сами они также обязаны следить за своим самочувствием.

"У нас достаточно много пожилых прихожан. Чем занимаются волонтеры? Приобретение продуктов, которые они доставляют нашим прихожанам или людям, которые к нам обращаются, лекарства. Вчера волонтеры, к примеру, ездили за рецептами, чтобы больные люди получили препараты, которые положены им по закону. Также занимаются работой по обеспечению многодетных семей, которые не могут сейчас выйти из дому", - рассказал ТАСС благочинный Севастопольского округа Русской православной церкви протоиерей Сергий Халюта.