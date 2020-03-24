Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее СМИ сообщили о смерти 69-летней женщины, которая сначала была помещена в больницу №40, а потом переведена в Коммунарку из-за положительного теста. Также сообщалось, что ее дочь недавно вернулась из Португалии.

"Департамент здравоохранения Москвы по факту сообщений в СМИ о смерти пациентки [от коронавирусной инфекции] выступает с опровержением. Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. <...> Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию - отрицательный", - говорится в публикации.

Там уточняется, что внутренние органы и ткани женщины были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. "Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны", - заключается в сообщении.