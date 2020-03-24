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Распространение коронавируса нового типа

Экипажи самолетов и морских судов могут не проходить карантин после возвращения в Россию

Эта мера также не распространяется на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Росавиация пояснила, что экипажи самолетов, морских и речных судов могут не проходить 14-дневный карантин после возвращения из-за границы в РФ.

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Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова издала постановление, согласно которому все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса.

"Данная мера не распространяется на водителей автомобилей международного автомобильного грузового сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций", - говорится в пояснении Росавиации.

Также отмечается, что 14-дневный карантин не должны проходить сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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