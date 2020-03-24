{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Половина пассажиров Diamond Princess с коронавирусом не имели симптомов заболевания

По данным отчета Центра по контролю и профилактике заболеваний США, следы вируса были обнаружены на различных поверхностях в каютах как пациентов с признаками болезни, так и тех, у кого симптомы отсутствовали

ТАСС, 24 марта. Почти половина пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус нового вида, во время прохождения теста не демонстрировали никаких симптомов вызываемого вирусом заболевания. Об этом во вторник сообщил телеканал СNN со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его данным, из 712 пассажиров и членов команды, анализы которых дали положительный результат на новую коронавирусную инфекцию, у 331 человека (46,5%) заболевание протекало бессимптомно во время прохождения тестирования. Следы вируса, как указывается в отчете, были обнаружены "на различных поверхностях в каютах как пациентов с признаками болезни, так и тех, у кого симптомы отсутствовали". Причем вирус можно было выявить "на протяжении 17 дней после того, как пассажиры покинули лайнер, но до проведения дезинфекционных процедур".

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы (Япония) 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. В отдельном порядке из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада, Гонконг и Россия.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Во Франции вступил в силу закон о режиме чрезвычайного санитарного положения
Режим продлится два месяца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС