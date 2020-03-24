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Распространение коронавируса нового типа

Таиланд 26 марта введет чрезвычайное положение из-за коронавируса

Вместе с тем пока не сообщается о возможном комендантском часе или запрете на поездки

БАНГКОК, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Таиланда 26 марта объявит о введении чрезвычайного положения на территории королевства в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщил премьер-министр и министр обороны страны Прают Чан-Оча в телевизионном обращении к народу.

По его словам, "о введении чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса будет объявлено 26 марта". Вместе с тем пока не сообщается о возможном комендантском часе или запрете на поездки.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 827, вылечились 57 человек, четверо умерли. С 22 марта все иностранные граждане, планирующие попасть в королевство, должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, а также страховой полис с покрытием от $100 тыс. Кроме того, губернатор Бангкока распорядился закрыть с 22 марта по 12 апреля торговые центры и рынки в городе, исключение составляют супермаркеты и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

Теги
ТаиландРаспространение коронавируса нового типа
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