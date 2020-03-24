Иран продлевает до 19 апреля отпуск для заключенных в связи с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 24 марта. /ТАСС/. Власти Ирана продлевают до 19 апреля временное освобождение для 85 тыс. заключенных, которые были выпущены в связи с угрозой распространения коронавируса в стране. Об этом заявил во вторник президент исламской республики Хасан Роухани.

"Мы приняли решение, что эта мера будет продлена до конца месяца фарвардин (по иранскому календарю, соответствует 19 апреля - прим. ТАСС)", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.

Кроме того, он отметил, что "проверка пассажиров, которые выезжают из столиц провинций, путем измерения температуры невозможна, поскольку вызывает большие пробки".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 23049, зарегистрированы по меньшей мере 1812 летальных исходов.