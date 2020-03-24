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Госдума оперативно рассмотрит законопроект об онлайн-осмотре пациентов во время эпидемий

Речь идет об изменении правил дистанционной врачебной консультации в рамках закона о телемедицине

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят законопроект о возможности первичного врачебного осмотра пациентов онлайн, заявил во вторник лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Мы оперативно рассмотрим инициативу о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий", - сказал журналистам Неверов.

Речь идет об изменении правил дистанционной врачебной консультации граждан в рамках закона о телемедицине, закон позволяет проводить врачебные осмотры онлайн, но первичный осмотр может осуществляться только очно.

В понедельник первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил ТАСС, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. По его словам, такая инициатива позволит врачам "отсеять тех больных, к которым реально нужно выехать, чтобы убедиться, что у них не коронавирус или, наоборот, они инфицированы, от тех, кто в таком лечении не нуждается и может получить назначение врача, чтобы продолжить самостоятельно лечиться дома".

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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