Волонтеры помогут пожилым россиянам в самоизоляции и с бытовыми нуждами

ТАСС, 24 марта. Пожилые люди на период самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции не будут оставаться одни: в большинстве регионов России создают волонтерские штабы для помощи пенсионерам.

Добровольцы готовы не только помогать с покупкой лекарств и продуктов, но и организовать досуг своих подопечных, рассказали корреспондентам ТАСС в регионах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.

Гибкий график

Во всех регионах страны уже действуют те или иные ограничения, связанные с запретами массовых мероприятий и посещений людных мест. В отдельных субъектах приняли и специальные рекомендации для людей преклонного возраста. Так, в Санкт-Петербурге 18 марта было издано постановление городского правительства, предусматривающее ограничительный режим посещения общественных мест гражданами старше 65 лет. Кроме того, как рассказала журналистам первый заместитель председателя комитета по социальной политике Галина Колосова, всем петербургским работодателям рекомендовано организовать дистанционную форму работы и гибкие графики прежде всего для своих сотрудников старше 60 лет. Власти Калининградской области не исключают, что в ближайшее время дополнят список ограничений рекомендациями для пожилых людей.

Воздержаться стоит не только от походов на работу или в магазин, но и от посещений поликлиники, напомнил главный гериатр комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Максим Кабанов. Если не получается избегать необходимости пользоваться общественным транспортом и бывать в местах скопления людей, эксперт рекомендовал не забывать носить медицинские маски и перчатки, а также пользоваться антисептиками для рук. "Если подозреваете, что заболели какой-либо инфекцией, позвоните в поликлинику и проинформируйте, но не идите на прием к врачу", - сказал он.

В сложившейся ситуации некоторые выбирают в качестве места для самоизоляции дачу. В их числе - 89-летний актер Академического театра имени Веры Комиссаржевской, народный артист России Иван Краско. "От работы освободили, обещали зарплату не урезать. <…> Завтра пенсию получу и поеду на дачу", - рассказал он корр. ТАСС, отметив, что готов вернуться в театр для участия в онлайн-показах постановок.

Актер призвал людей старшего возраста спокойно воспринимать нынешнюю обстановку. "Бывают в жизни такие периоды, когда нужно просто переждать. Просто потерпеть, переждать, не дергаться, не нервничать", - подчеркнул он.

Кто готов помогать

В качестве привычных для пенсионеров источников помощи власти намерены использовать почту. В Санкт-Петербурге через почтальона можно заказать продукты питания длительного хранения, товары бытовой химии, канцелярские принадлежности. За доставку платить не придется, сотрудник принесет заказ прямо к порогу. У него же можно будет оплатить коммунальные услуги, связь, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины или оформить страховки, рассказал журналистам директор Управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Серебренников.

Заявки на помощь старикам принимают на едином портале добро.рф, помогать пожилым готовы представители движений "Волонтеры Победы" и "Волонтеры Конституции", а также профсоюзные организации. Местные власти готовы привлекать на помощь социальных работников. Оповещать о возможности попросить об услуге волонтера в Крыму будут с помощью объявлений на подъездах домов.

Общероссийский народный фронт организовал горячую линию: 8 (800) 200 3411. По этому номеру пожилые россияне и их родные могут вызвать на дом помощника - волонтера, который готов купить и принести в квартиру лекарства по рецепту, выгулять собаку, доставить продукты или организовать обслуживание на дому, чтобы бабушки и дедушки не подвергали себя риску заболеть.

Как рассказали ТАСС представители волонтерских организаций, в основном пожилым людям требуется помощь с доставкой, но бывают и неожиданные просьбы. Например, в Ростовской области человеку на инвалидном кресле потребовались услуги парикмахера, а в Сургуте 80-летняя женщина обратилась с просьбой о покупке еды и совместной с волонтером прогулке на улице.

Как рассказала ТАСС руководитель карельской региональной организации волонтеров-медиков Екатерина Романова, в республике социальные волонтеры будут также объяснять пенсионерам, как они самостоятельно могут заказывать еду с помощью онлайн-сервисов. "Мы не сможем обеспечить доставку продуктов всем, поэтому будем рассказывать о доступных средствах, которыми люди могут воспользоваться", - сказала собеседница агентства.

Досуг во время изоляции

Общественные организации готовы помочь пожилым людям во время вынужденной изоляции организовать досуг и развлечения. Так, центр досуга "Практикум" в Кирове приостановил работу всех клубов и отменил все мероприятия, но для людей "серебряного возраста" со вторника начал работать бесплатный проект "Онлайн-Практикум" где будут публиковать видеоуроки от педагогов по разным направлениям.

В Псковской области о будущих трансляциях спектаклей и лекциях будут специально сообщать из регионального университета третьего возраста. Волонтеры организовали онлайн-изучение иностранных языков, психологии и информатики. Кроме того, для пожилых людей дистанционно проводят мастер-классы по изготовлению медицинских масок своими руками, а тем, кто умеет и любит шить, выдают отрезы ткани и предлагают сшить для себя к 9 Мая новый костюм или платье.

"Самое главное в этой ситуации не поддаваться панике. Сейчас очень популярно приводить в пример, сколько всего Пушкин написал в Болдинскую осень, когда изолировался от холеры. Конечно, у всех разные таланты, но самое главное, наверное, иметь дома какое-то хобби, чем-то заниматься и проводить время, почитать, посмотреть, а молодежь будет рада просто поспать", - сказал ТАСС ректор Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, доктор медицинских наук Роман Калинин.

Безопасность для волонтеров и подопечных

Организаторы волонтерской работы уверены, что при соблюдении всех требований безопасности, риска заразиться нет ни у самих волонтеров, ни у их подопечных. В Нижегородской области все добровольцы обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать правила предосторожности и не вступать в прямой контакт с пожилым человеком, которому они помогают. В Кирове волонтеров объединяют в пары и тоже настаивают на необходимости средств индивидуальной защиты.

"Перед каждой сменой у волонтеров уточняют про их самочувствие, измеряют температуру. Если есть признаки ОРВИ, волонтера к работе не допускаются. Он обязательно отправляется домой на карантин и сообщает об этом врачу", - рассказала ТАСС координатор волонтерского штаба Нижегородской области Анастасия Голичникова.

В то же время нужно не забывать о предосторожностях и помнить, что молодые люди могут не иметь никаких симптомов, но быть носителями коронавируса. Как отметил гериатр Максим Кабанов, тем, кто проживает вместе с пожилыми людьми, необходимо также максимально воздерживаться от посещения общественных мест и мероприятий. Если родственники старшего возраста проживают отдельно, то предпочтительно поддерживать с ними связь по телефону, а также продумать план действий на случай болезни тех, кто обеспечивает уход за ними.