Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным продление до 13 мая срока содержания под домашним арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, обвиняемых в растрате. Об сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Московского городского суда оставить без изменений", - говорится в апелляционном определении.

На прошлом заседании стало известно, что Дельпаль находится на карантине из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса, - его дети, которые проживают с ним, в начале марта вернулись из Европы в Россию.

Мосгорсуд ранее продлил Калви, Дельпалю и бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву срок домашнего ареста до 13 мая. По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" проходят также партнер фонда Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

Следствие по делу завершено, оно насчитывает порядка 75 томов. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), они содержатся под домашним арестом и знакомятся с материалами дела вместе с адвокатами. Следствие планирует завершить ознакомление с этими материалами всех обвиняемых до конца последнего срока продления им меры пресечения - до середины мая.

Позиции сторон



Судебное заседание прошло в отсутствие Калви, но с участием его адвоката Тимофея Гриднева, который приобщил к материалам дела медицинские документы о том, что Калви был прооперирован в прошлую пятницу. Кроме того, в зале заседания присутствовали представители консульства Франции, а также представители потерпевшей стороны, возражавшие против удовлетворения жалоб. Представители прокуратуры и следствия, в свою очередь, заявили о необоснованности жалоб адвокатов.

В апелляционных жалобах защитники сослались на то, что Калви и Дельпаль от следствия не скрывались, в розыске не находились, участникам уголовного дела не угрожали, а тяжесть обвинения не может быть достаточным основанием для продления домашнего ареста на срок свыше одного года. Адвокат Гриднев попросил отменить домашний арест и избрать Калви альтернативную меру пресечения, например, залог в размере 20 млн рублей или запрет определенных действий, которые было предложено установить суду самостоятельно. Как отметил юрист, по медицинским показаниям Калви "необходимы прогулки с двух до четырех часов в солнечное время на свежем воздухе".

Защита обвиняемых также считает, что имело место нарушение закона со стороны первой инстанции, "перечислившей процессуальные документы, в которых отсутствуют доказательства причастности [фигурантов] к инкриминируемому преступлению".

"Очередное продление домашнего ареста связано с ничем не объяснимым желанием следствия держать меня в изоляции от общества", - высказал на прениях сторон через переводчика с французского языка сам Дельпаль.