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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Обновлено 

Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока меры пресечения до 13 мая
Майкл Калви Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майкл Калви
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным продление до 13 мая срока содержания под домашним арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, обвиняемых в растрате. Об сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Московского городского суда оставить без изменений", - говорится в апелляционном определении.

На прошлом заседании стало известно, что Дельпаль находится на карантине из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса, - его дети, которые проживают с ним, в начале марта вернулись из Европы в Россию.

Мосгорсуд ранее продлил Калви, Дельпалю и бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву срок домашнего ареста до 13 мая. По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" проходят также партнер фонда Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

Следствие по делу завершено, оно насчитывает порядка 75 томов. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), они содержатся под домашним арестом и знакомятся с материалами дела вместе с адвокатами. Следствие планирует завершить ознакомление с этими материалами всех обвиняемых до конца последнего срока продления им меры пресечения - до середины мая.

Позиции сторон

Судебное заседание прошло в отсутствие Калви, но с участием его адвоката Тимофея Гриднева, который приобщил к материалам дела медицинские документы о том, что Калви был прооперирован в прошлую пятницу. Кроме того, в зале заседания присутствовали представители консульства Франции, а также представители потерпевшей стороны, возражавшие против удовлетворения жалоб. Представители прокуратуры и следствия, в свою очередь, заявили о необоснованности жалоб адвокатов.

В апелляционных жалобах защитники сослались на то, что Калви и Дельпаль от следствия не скрывались, в розыске не находились, участникам уголовного дела не угрожали, а тяжесть обвинения не может быть достаточным основанием для продления домашнего ареста на срок свыше одного года. Адвокат Гриднев попросил отменить домашний арест и избрать Калви альтернативную меру пресечения, например, залог в размере 20 млн рублей или запрет определенных действий, которые было предложено установить суду самостоятельно. Как отметил юрист, по медицинским показаниям Калви "необходимы прогулки с двух до четырех часов в солнечное время на свежем воздухе".

Защита обвиняемых также считает, что имело место нарушение закона со стороны первой инстанции, "перечислившей процессуальные документы, в которых отсутствуют доказательства причастности [фигурантов] к инкриминируемому преступлению".

"Очередное продление домашнего ареста связано с ничем не объяснимым желанием следствия держать меня в изоляции от общества", - высказал на прениях сторон через переводчика с французского языка сам Дельпаль.

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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, Майкл
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