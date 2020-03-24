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Распространение коронавируса нового типа

В Совфеде ограничили доступ к столовой и буфету для посетителей

Обслуживаются только сенаторы и сотрудники аппарата верхней палаты

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Совет Федерации ограничил доступ к своим точкам питания (столовая, буфет) для посторонних лиц, обслуживаются только сенаторы и сотрудники аппарата верхней палаты, передает корреспондент ТАСС.

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На входе в буфет и столовую размещены соответствующие объявления.

Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко подтвердил ТАСС эту информацию. Он добавил, что посторонние могут поесть в столовой СФ только в сопровождении сенаторов. Тимченко напомнил, что ранее был усилен пропускной режим в здание Совфеда, а также сокращено количество мероприятий.

"Если к кому-то из сенаторов приходит посетитель и сенатор вместе с ним, понимая всю ответственность, идет пообедать в столовую, то никаких препятствий не будет. Просто сторонние лица, которые не являются сенаторами или сотрудниками аппарата, иногда приходили и пользовались столовыми, для них доступ действительно ограничили в целях соблюдения режима безопасности", - подчеркнул Тимченко, добавив, что эти меры являются превентивными в условиях угрозы распространения коронавируса.

Госдума также предприняла некоторые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, теперь вместо трех пленарных недель и одной региональной будет одна пленарная и одна посвящена работе в регионах и комитетах. Кроме того, по словам первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, в здание Госдумы ограничен вход по разовым пропускам, с депутатами очно работает только один помощник, "столовая и буфеты в Госдуме закрыты, на всех этажах есть дезинфицирующие средства, которыми всем рекомендовано активно пользоваться, на входе в здание осуществляется контроль [измерения] температуры".

Теги
РоссияИсаев, Андрей Константинович"Единая Россия"Тимченко, Вячеслав СтепановичРаспространение коронавируса нового типа
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