В МВД заявили об усилении влияния зарубежных спецслужб на молодежь

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Иностранные спецслужбы и некоторые зарубежные организации усиливают влияние на российскую молодежь, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Об этом говорится в подготовленных МВД России изменениях в стратегию противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Проект документа размещен во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Специальные службы и организации отдельных государств наращивают информационно-психологическое воздействие на население России, прежде всего на молодежь, в целях разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в стране", - считают в МВД.

В документе уточняется, что дестабилизирующее влияние на ситуацию оказывает деятельность отдельных зарубежных организаций и подконтрольных им российских объединений. В частности, они действуют под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов, подстрекая к протестной активности население с использованием социально-экономических, экологических и других факторов.

Так, в министерстве отметили, что распространение радикализма в спортивной среде в России стало представлять серьезную опасность.

"Серьезную опасность представляет распространение радикализма в спортивной среде, в том числе на базе спортивных школ и клубов, а также проникновение в тренерско-преподавательский состав носителей экстремистской идеологии", - отмечают в МВД.

Несанкционированные акции

В ведомстве также заявили, что несанкционированные акции протеста являются способом организовать массовые беспорядки для дестабилизации общественно-политической обстановки в России.

"Одним из основных способов дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях, в том числе протестных акциях, которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что в последнее время участились случаи вовлечения в ряды экстремистских структур несовершеннолетних лиц, поскольку они "не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и в ряде случаев не подлежат уголовной ответственности". Для противодействия этим явлениям предлагается включить в региональные и муниципальные программы по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних "мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям".

В документе содержатся также предложения по организации досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечению доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, созданию условий для реализации творческого и спортивного потенциала.