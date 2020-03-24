Кабинеты для президента и премьер-министра РФ появятся в Национальном космическом центре

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России и премьер-министр получат собственные кабинеты в Национальном космическом центре (НКЦ), их концепцию предстоит определить в результате конкурса. Об этом говорится в сообщении головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

Госкорпорация объявила конкурс дизайн-концепций нового объединенного отраслевого информационного центра. Его организатором выступает ЦНИИмаш.

"Участникам конкурса предлагается продумать визуальную концепцию помещений, среди которых Центр слежения за спутниковыми группировками и Международной космической станцией <...>, а также персональные кабинеты для президента Российской Федерации и председателя правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте института.

Также там планируется создать большой зал заседаний и пресс-центр.

НКЦ должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры займет пять-семь лет. Центр включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторов и инженеров Роскосмоса.

Строительство полностью будет вестись на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.