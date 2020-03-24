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ВЦИОМ: 95% россиян считают важнейшими поправки в конституцию о доступности медпомощи

Также для россиян значимо признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по поводу важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ, на первом месте оказались поправки, связанные с обеспечением доступности и качества медицинского обслуживания.

"Среди конкретных поправок, предложенных для оценки нашим соотечественникам, наиболее важной россияне считают... обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания (95%). Также значимо для россиян признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%)", - говорится в обзоре, опубликованном во вторник на сайте центра.

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Помимо этого, в равной степени значимыми для россиян являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия родины (92%), гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%).

"Обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию нашей страны считают важным 91% наших соотечественников. Также 9 из 10 россиян выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90%)", - отмечается в материале. По 89% граждан считают важным закрепить в конституции нормы о защите исторической правды (запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества) и положение о территориальной целостности и неделимости страны.

Закрепить в основном законе страны обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных считают важным 86% россиян. Также 85% признают значимость нормы о защите животных и формировании ответственного отношения к ним. "Такая же доля россиян считает важной поправку о роли России в международных отношениях, согласно которой наше государство принимает меры по поддержке и укреплению международной безопасности и обеспечивает мирное сосуществование государств и народов", - следует из данных опроса.

Из 10 россиян 8 считают важным ввести ограничения для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами РФ, а также запрет иметь гражданство или недвижимость за границей (81%). Конституционную защиту института брака как союза женщины и мужчины считают важной 80% респондентов.

Поправку о приоритете конституции над международным правом поддерживают 73%, об ответственности со стороны государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом, - 71%, о снятии ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах - 61%, о создании единой публичной системы власти - 57%. По 47% соответственно набрали такие поправки, как расширение полномочий Совфеда и Госдумы.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 марта по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияПредложения по изменениям в конституции
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