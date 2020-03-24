МВД прорабатывает вопросы депортации содержащихся в спецучреждениях иностранцев

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. МВД РФ прорабатывает вопросы о возможных вариантах депортации иностранцев, содержащихся в специальных учреждениях, из России на родину. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.

"С учетом ограничений транспортного сообщения, введенных рядом стран, МВД России во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями иностранных государств прорабатывается вопрос о возможных вариантах возвращения лиц, содержащихся в специальных учреждениях, в страны гражданской принадлежности", - говорится в сообщении.