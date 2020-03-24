В Испании за сутки свыше 500 человек умерли из-за коронавируса

МАДРИД, 24 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 39673 случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили во вторник в Минздраве королевства.

По данным ведомства, умерли 2696 человек, 3794 пациента выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (12352). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами. Ранее в Минздраве высказали мнение, что такая тенденция продолжится еще как минимум в течение текущей недели.

В понедельник днем ведомство информировало о 33089 заболевших и 2182 жертвах эпидемии.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.