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Распространение коронавируса нового типа
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В Испании за сутки свыше 500 человек умерли из-за коронавируса

Всего зафиксировано более 39 тыс. случаев заражения
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© EPA-EFE/Andreu Dalmau

МАДРИД, 24 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 39673 случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили во вторник в Минздраве королевства.

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По данным ведомства, умерли 2696 человек, 3794 пациента выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (12352). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами. Ранее в Минздраве высказали мнение, что такая тенденция продолжится еще как минимум в течение текущей недели.

В понедельник днем ведомство информировало о 33089 заболевших и 2182 жертвах эпидемии.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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