Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 57 до 495 за последние сутки, а число выздоровевшие увеличилось на пять - до 22. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах", - сообщили в штабе, отметив, что число зараженных в Москве выросло на 28 до 290.

В штабе добавили, что все 57 новых случаев являются завозными - они зафиксированы у граждан, вернувшихся из зарубежных поездок. Также, как отметили в штабе, за сутки выписаны пять человек, а общее число выздоровевших достигло 22.

Таким образом, новых случаев в России во вторник оказалось меньше, чем в понедельник, когда сообщалось о 71 инфицированном. При этом выздоровевших пациентов стало больше - днем ранее из больницы был выписан только один человек.