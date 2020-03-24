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Распространение коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495

Количество выздоровевших пациентов достигло 22
На территории многопрофильного медицинского центра "Новомосковский" в Коммунарке, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19 Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
На территории многопрофильного медицинского центра "Новомосковский" в Коммунарке, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 57 до 495 за последние сутки, а число выздоровевшие увеличилось на пять - до 22. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах", - сообщили в штабе, отметив, что число зараженных в Москве выросло на 28 до 290.

В штабе добавили, что все 57 новых случаев являются завозными - они зафиксированы у граждан, вернувшихся из зарубежных поездок. Также, как отметили в штабе, за сутки выписаны пять человек, а общее число выздоровевших достигло 22.

Таким образом, новых случаев в России во вторник оказалось меньше, чем в понедельник, когда сообщалось о 71 инфицированном. При этом выздоровевших пациентов стало больше - днем ранее из больницы был выписан только один человек.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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