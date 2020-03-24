В Москве на лечение каждого заразившегося коронавирусом выделят до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Московские больницы получат до 200 тыс. рублей на каждого больного коронавирусной инфекцией от фонда ОМС. Об этом во вторник сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией проводится за счет средств городского фонда ОМС. Для этого был определен специальный тариф в расчете на одного пациента. Так, стоимость законченного случая лечения новой коронавирусной инфекции составит до 200 тыс. рублей для взрослого населения и для детей, и до 205,2 тыс. рублей для детей при условии их пребывания в больнице совместно с одним из родителей или другим законным представителем", - сообщила вице-мэр.

По словам Раковой, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования вводит три новых тарифа на оплату медицинских услуг, необходимых для лечения коронавирусной инфекции у детей и взрослых в городских стационарах.

В новость были внесены изменения (14:42 мск) — добавлены подробности по тексту.