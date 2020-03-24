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Распространение коронавируса нового типа

Во Всемирной медицинской ассоциации рассказали, сколько продлится коронавирусный кризис

Чрезвычайная ситуация, связанная с его распространением, продлится как минимум до конца 2020 года, полагает председатель WMA Франк Ульрих Монтгомери
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© EPA-EFE/MASSIMO PERCOSSI

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери ожидает, что чрезвычайная ситуация, связанная с распространением коронавируса, продлится как минимум до конца 2020 года. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью агентству DPA.

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"Эта проблематика совершенно точно будет нас сопровождать до конца года", - считает специалист. "Мы будем вынуждены перестроить всю нашу социальную жизнь и трудовую деятельность" до тех пор, пока не будет разработана вакцина, подчеркнул Монтгомери. Председатель WMA приветствовал решение немецких властей об ограничении социальных контактов.

Всемирная медицинская ассоциация - международная организация, в которую входят более 100 национальных объединений врачей, включая российское. Она занимается выработкой этических норм в медицинской деятельности, обязательных для исполнения врачами всех стран. Ассоциация была создана в 1947 году.

Теги
ГерманияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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