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Распространение коронавируса нового типа
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МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени
Здание Министерства иностранных дел РФ Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Здание Министерства иностранных дел РФ
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россияне, испытывающие сложности с возвращением на родину из-за ситуации с коронавирусом, должны в ближайшее время передать свои данные в загранучреждения РФ. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

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"Просьба незамедлительно передать необходимые данные в российские загранучреждения", - указывается в документе.

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.

"Обращаем внимание российских граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возвращению на Родину, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта", - указали в министерстве.

В министерстве напомнили, что граждане "должны быть готовыми к обязательным карантинным ограничениям в течение 14 дней с момента въезда на территорию России, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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