Путин прибыл на стройплощадку будущей больницы в Коммунарке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл на стройплощадку будущей больницы в московский поселок Коммунарка. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин прибыл в больницу на Коммунарке", - сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что перед этим в Ново-Огарево глава государства провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Он [президент] выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу на Коммунарке, посмотреть как там обстоят дела", - заключил Песков.

Ранее на совещании у Путина мэр Москвы Сергей Собянин доложил, что строители за две недели выполнили 40% объема работ на этом объекте. По его словам, на стройке работают 5 тыс. человек работает, через три недели больницу планируют ввести в эксплуатацию.

5 марта Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.