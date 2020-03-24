Совет Думы обсудит лишение свободы на срок до семи лет за нарушение карантина

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Совет Госдумы на внеочередном заседании 25 марта обсудит поправки о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом во вторник сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, "повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний", предлагается наказывать штрафом в размере до 2 млн рублей либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

Если нарушение повлечет за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, виновным грозит штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от трех до пяти лет, либо запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Авторами поправок выступили спикер Думы Вячеслав Володин и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Госдума может рассмотреть указанные поправки в Уголовный кодекс РФ на заседании 31 марта, уточняется в сообщении.