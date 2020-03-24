Все страны ЕС, кроме Ирландии, закрыли свои границы для необязательных поездок

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Все страны Евросоюза за исключением Ирландии уже закрыли свои границы для необязательных поездок граждан не входящих в ЕС государств в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе во вторник.

"Все страны ЕС за исключением Ирландии ввели ограничения для необязательных поездок граждан иностранных государств на свою территорию", - сообщил он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Еврокомиссии, эта мера в равной степени касается как государств, сохраняющих визовый режим с ЕС, так и стран, имеющих соглашения с союзом о безвизовых поездках. На данный момент закрытие границ введено сроком на 30 дней. Исключением из этих норм являются дипломаты, ученые и медики, занимающиеся противодействием коронавирусу.

Большая часть государств ЕС также ограничили перемещение собственных граждан, запретив им пересекать внутренние границы стран сообщества, в том числе внутри Шенгена, за исключением неизбежных поездок.