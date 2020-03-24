Власти Крыма подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции в регионе

Все они являются завозными, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось об одном случае заражения в регионе.

"В Республике Крым подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Установлено, что все заболевшие - жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом четверо заболевших - члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще два случая тоже завозные - на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Аксенов отметил, что всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно в установленном порядке. "Все больные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций Республики Крым, все находятся в отдельных боксах. У четырех инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших - состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения", - написал Аксенов.

По его словам, определен круг людей, контактировавших с заразившимися. "Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование данных лиц", - отметил Аксенов.