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Распространение коронавируса нового типа

Более 1,5 тыс. прибывших из-за рубежа на Хайнань помещены на карантин на дому

Одним из самых главных условий карантина является полная изоляция гражданина

ХАЙКОУ /Китай/, 24 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 1507 человек, прибывших в китайскую южную провинцию Хайнань из-за рубежа в период с 16 по 22 марта, помещены в 14-дневный домашний карантин. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

С 16 марта власти провинции Хайнань ввели двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за рубежа. Согласно распоряжению провинциального штаба по профилактике и контролю за распространением коронавируса нового типа, прибывшие на остров будут помещаться в карантин в специально отведенные для этого места в городах Хайкоу, Санья и Цюнхай.

Однако возможно прохождение карантина и в домашних условиях. Как передает "Наньхайван", к таким случаям относятся лица старше 70 лет, дети, беременные женщины, а также пациенты с сопутствующими заболеваниями, которые не могут быть помещены в централизованный карантин. Одним из самых главных условий карантина на дому является полная изоляция гражданина. В случае если прибывший на Хайнань нуждается в уходе, допускается поместить вместе с ним еще одного человека. На протяжении 14 дней они должны не снимать маски и стараться находиться в разных комнатах, чтобы сократить контакт.

Как сообщается, первичные тесты на коронавирус у всех, кто был помещен на домашний карантин, дали отрицательный результат.

Общее число заболевших за все время эпидемии на Хайнане составило 168, из них шесть человек умерли. Во вторник власти провинции сообщили о том, что последний инфицированный коронавирусом пациент на острове выписан из больницы после прохождения курса лечения. Таким образом, в медицинских учреждениях провинции не осталось ни одного человека с заболеванием, вызываемым коронавирусом нового типа.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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