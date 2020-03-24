Правозащитники предложили разрешить въезд в страну иностранцам - членам семей граждан РФ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правозащитная организация "Агора" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить въезд в Россию тем иностранцам, которые являются членами семей российских граждан. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе организации.

"Сегодня международная правозащитная группа "Агора" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в связи с разлученными из-за коронавируса семьями. Мы с удовлетворением отмечаем принятие распоряжения от 20 марта 2020 года номер 685-р, допускающего въезд в Российскую Федерацию граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, - говорится в обращении. - Это распоряжение способно решить проблемы многих иностранных граждан, которым отказано во въезде в Россию, но не всех: общего исключения для иностранных граждан - членов семей граждан РФ сделано не было", - отмечается в сообщении.

Там также указано, что иностранцам, которые являются членами семей граждан РФ, отказывают и будут продолжать отказывать во въезде в Россию, а потому им приходится нести существенные личные расходы, чтобы покинуть страну в направлении государств, готовых их принять. Кроме того, граждане России могут также финансово зависеть от членов своих семей - иностранных граждан, их семьи могут лишиться источника дохода.

"В результате принятых российским правительством мер семьи разлучаются на неопределенный срок (во всяком случае до 1 мая 2020 года), что нарушает принцип единства семьи", - подчеркнули в "Агоре". В организации предлагают дополнить пункт 2 распоряжения российского правительства от 16 марта 2020 года номер 635-р исключением, позволяющим иностранным гражданам - членам семей граждан России въезжать на территорию РФ при наличии документа, подтверждающего родство с гражданином России. "Подтверждающими документами могут быть, например, свидетельство о браке или свидетельство о рождении детей, а также записи в документах, удостоверяющих личность. Иностранные граждане - члены семей граждан Российской Федерации смогут таким образом проходить карантин или самоизоляцию вместе с членами своих семей", - отмечают правозащитники.

В "Агоре" отметили, что в течение трех суток после открытия оперативного штаба правовой помощи в связи с пандемией в организацию обратились более 10 иностранных граждан, проживающих в России, или членов их семей - граждан РФ. На основании пункта 2 распоряжения российского правительства (от 16 марта 2020 года № 635-р) с 18 марта 2020 года в Россию запрещен въезд иностранных граждан, за исключением дипломатов и людей, постоянно проживающих в стране на основании вида на жительство.